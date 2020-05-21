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Власть

В городе Ош и областных центрах начинают формировать патрульную милицию

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал решение правительства о некоторых вопросах организации деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в Кыргызстане. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, целью документа является формирование подразделений Патрульной службы милиции органов внутренних дел, расширение перечня административных единиц Кыргызстана, на территории которых продолжат проект по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.

В правительстве считают, что пилотный проект по созданию Патрульной милиции в Бишкеке показал положительный результат.

«В соответствии с документом, все имеющиеся полномочия и зоны ответственности подразделений Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел и патрульно-постовой службы милиции ГУВД/УВД областей передают создаваемому на административной территории республики подразделению Патрульной службы милиции, являющегося подразделением Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел», — говорится в сообщении.

В создаваемом подразделении Патрульной службы милиции предусматривается ряд изменений, в том числе порядка несения службы патрульными нарядами в составе экипажей. Предполагается, что патрульные наряды нового подразделения будут как обеспечивать общественный порядок, так и безопасность дорожного движения начиная с 1 июля 2020 года и после соответствующего обучения.

В рамках реализации пилотного проекта ряд подразделений ГУОБДД и патрульной службы ОВД расформируют. Вместо них создадут новые подразделения под названием «Патрульная служба милиции».
Ссылка: https://24.kg/vlast/153429/
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