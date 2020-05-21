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Власть

Генпрокурор: Нет оснований изменять меру пресечения Каныбеку Осмоналиеву

Нет оснований изменять меру пресечения бывшему депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву. Об этом на заседании парламента заявил генпрокурор Откурбек Джамшитов.

Депутат Зиядин Жамалдинов заступился за Каныбека Осмоналиева и попросил его отпустить под домашний арест. «Он же был всего модератором митинга», — отметил нардеп.

Напомним, что после митинга на площади Ала-Тоо в поддержку бывшего нардепа парламента Садыра Жапарова ГКНБ задержал экс-депутата Каныбека Осмоналиева и бывшую судью Анар Дубанаеву. Их подозревают в покушении на насильственный захват власти.

В Жогорку Кенеше рассматривают отчет Генеральной прокуратуры по итогом работы за 2019 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153423/
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