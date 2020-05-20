Депутаты предлагают вернуть право приватизировать служебные квартиры

Сегодня на заседании парламента депутаты рассмотрели вопрос поправок в Жилищный кодекс КР.

По словам инициатора изменений Марата Аманкулова, семь лет кыргыстанцы не могут приватизировать жилье, которое они получили. Изменения в закон были внесены в 2013 году.

«По действующему законодательству ни один нормативно-правовой документ или подзаконный акт не дает права приватизации служебного жилья. Граждане годами стоят в очереди по месту работы. Получая жилье, естественно, они хотят получить его в собственность. Правительство и мэрия с 2013-го обещали, что разработают новые подзаконные акты, на основании которых будет реализовано это право. Однако прошло семь лет, и дело стоит на месте», — сказал он.

По данным нардепа, поправки предлагают приватизацию служебного жилья следующим лицам: тем, кто получил в порядке очередности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также людям, которые получили квартиры за особые заслуги.

«Речь идет об учителях, врачах, медсестрах, ветеранах МВД, Вооруженных сил. Они получили жилье, прожили не один десяток лет. И сегодня, когда они прекращают свои тудовые отношения, должны освободить помещение, и такие прецеденты есть», — отметил Марат Аманкулов.

Парламентарий привел несколько примеров, когда лицам, отстоявшим в очереди, приходится судиться.

Ветеран войны Урмат Сарымкулов получил жилье, но оно было со статусом «служебное». Мужчина умер, и теперь его семья находится в подвешенном состоянии. Пенсионер МВД Нурлан Айдаркулов судится за право проживания в служебной квартире, несмотря на то, что уходит на пенсию по инвалидности. Кроме того, у милиционера имеется несовершеннолетняя дочь, которая также является инвалидом.