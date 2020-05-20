США продолжат поддержку демократических процессов в Кыргызстане

Первый помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии посол Элис Уэллс заявила сегодня на пресс-конференции, что Америка не соперничает с Китаем за влияние в нашем регионе.

По ее словам, США продолжают поддерживать взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами Центральной Азии. «Мы поддерживаем суверенитет и независимость каждой страны и, конечно же, Кыргызстана. С этой республикой у нас сложилось историческое партнерство. Мы помогали ускорить путь к демократии и развитию в различных областях, в частности в становлении свободных СМИ», — отметила Элис Уэллс.

Она добавила, что правительство Штатов продолжает работать не только над углублением и развитием двусторонних отношений с каждой страной в Центральной Азии, но и способствует политике консенсуса и консолидации в отношениях между государствами региона.

Элис Уэллс подчеркнула, что Америка продолжит оказывать всестороннюю помощь Центральной Азии по всем направлениям.