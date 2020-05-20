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Власть

Секретарь Совбеза: Контроль за доходами и расходами чиновников ужесточается

Сооронбай Жээнбеков принял секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства заслушал информацию о работе по реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в стране.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность продолжения планомерной работы по искоренению коррупционных проявлений во всех сферах государственного управления и отраслях экономики.

«Работа по внедрению современных антикоррупционных механизмов и постоянное применение их на практике не должны останавливаться. Только четко выстроенный целостный системный подход к противодействию коррупции поможет нам избавиться от данного пагубного явления», — отметил президент.

Только полностью ликвидировав все предпосылки для возникновения коррупционных рисков в государственных органах, мы можем говорить о минимизации коррупции и верховенстве закона.

Сооронбай Жээнбеков

Он подчеркнул, что все, кто замешан в коррупции, должны понести заслуженное наказание, несмотря на их занимаемую должность, звание и былые достижения.

Дамир Сагынбаев сообщил, что в рамках реализации решения Совета безопасности от 24 января секретариатом во взаимодействии с независимыми экспертами разработан предварительный рабочий проект новой Государственной стратегии по противодействию коррупции и ликвидации ее причин на 2020–2024 годы.

Он направлен для рассмотрения в Жогорку Кенеш, правительство, Генеральную прокуратуру и Верховный суд.

«Проект отвечает современным вызовам и угрозам, предусматривает разработку и внедрение новых антикоррупционных механизмов, направленных на системную борьбу с любыми коррупционными проявлениями в государственных органах. Он включает ряд новел, которые усиливают антикоррупционную политику страны», — сказал Дамир Сагынбаев.

Он добавил, что разработаны поправки в Закон «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности» от 2 августа 2017 года.

Законопроект существенно ужесточает контроль за расходами и доходами чиновников всех уровней.

«С принятием этого закона наша декларационная компания будет намного эффективней. Лица, которые укрывают свои доходы и большие расходы, будут рано или поздно привлечены к уголовной ответственности», — заключил Дамир Сагынбаев.

 Внесенные изменения в законодательство должны обеспечить действенный механизм, а не носить декларативный характер.

Сооронбай Жээнбеков

 Отметим, проект закона находится на рассмотрении в правительстве. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/153333/
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