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Власть

Минтранс Кыргызстана не выплачивает зарплаты дорожникам, работающим на перевалах

Бюджет Министерства транспорта и дорог сильно сокращен. Об этом на заседании парламента сообщил глава ведомства Жанат Бейшенов.

По его словам, ежегодный бюджет только центрального аппарата Минтранса составляет 45 миллионов 438 тысяч сомов.

«На 2020 год общий бюджет Минтранса должен был составить 2 миллиарда 298 миллионов 537 тысяч сомов. Нам урезали до 1 миллиарда 365 миллионов 421 тысячи сомов. На приобретение товаров и услуг было заложено 600 тысяч сомов, но почти все сократили. До конца года мы рассматриваем только содержание дорог — ямочные ремонты на основных перевалах. Минфин сказал, что если будут дополнительные поступления, нам дадут в первую очередь», — сказал Жанат Бейшенов.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев спросил, когда Минтранс оплатит долг сотрудникам дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) № 38. По словам нардепа, сколько бы раз он ни обращался в правительство и ни поднимал этот вопрос, ведомство никак не может ответить.

Министр отметил, что не знает, когда сотрудникам выплатят долг по зарплате.

«Не могу сказать. Мы работаем с Минфином, как только нам выделят деньги, ни дня не будем их держать, отдадим долг. Я знаю их проблемы. Да, они работают и днем и ночью, смотрят за перевалами», — сказал Жанат Бейшенов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153321/
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