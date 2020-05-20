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Власть

Расхлебываем аферу с «КТ Мобайл». Депутат подняла тему продажи частот

Председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко обратилась к генпрокурору с требованием взять под контроль изучение вопроса о продаже частот.

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По ее словам, через социальные сети поступила информация о том, что в марте 2020 года без проведения тендера одной компании, акции которой торгуются на бирже NASDAQ и Euronext и которая имеет обширный пакет интересов в разных странах мира в области телеком-бизнеса, были переданы частоты.

«Предполагается, что ущерб государству от такой сделки мог быть в размере от 10 до 30 миллиардов сомов, учитывая, что такова могла быть стоимость аукциона. В сообщении говорится, что это было сделано по прямому указанию высокого должностного лица, в то время, когда вся страна боролась с пандемией. По этому вопросу правоохранительные органы начали проверку, но я считаю, что оно должно быть под особым контролем. Мы до сих пор расхлебываем аферу с «КТ Мобайл», которая нанесла многомиллионные убытки стране и за которую, кстати, никто так и не понес никакого наказания, а теперь вылезает новая афера», — отметила парламентарий.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела ранее была задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153290/
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