В Нарыне мужчина ударил ножом судисполнителя, отказываясь платить алименты. Об этом в Жогорку Кенеше сообщила депутат Айсулуу Мамашева.

По ее словам, в результате правоохранительные органы возбудили дело против судисполнителя, обвинив в хулиганстве.

«Мужчина, отказавшийся выплатить алименты своему ребенку, нанес удар ножом чиновнику, но используя влияние высокопоставленных знакомых, обвинил судисполнителя. Сейчас идет суд. Человек пострадал во время выполнения своей работы», — сказала она.

Депутат попросила генпрокурора Откурбека Джамшитова дать правовую оценку этому делу.