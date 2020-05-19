15:49
USD 76.63
EUR 82.81
RUB 1.05
Власть

В Нарыне мужчина ударил ножом судисполнителя, отказываясь платить алименты

В Нарыне мужчина ударил ножом судисполнителя, отказываясь платить алименты. Об этом в Жогорку Кенеше сообщила депутат Айсулуу Мамашева.

По ее словам, в результате правоохранительные органы возбудили дело против судисполнителя, обвинив в хулиганстве.

«Мужчина, отказавшийся выплатить алименты своему ребенку, нанес удар ножом чиновнику, но используя влияние высокопоставленных знакомых, обвинил судисполнителя. Сейчас идет суд. Человек пострадал во время выполнения своей работы», — сказала она.

Депутат попросила генпрокурора Откурбека Джамшитова дать правовую оценку этому делу. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/153228/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
Хотел разогнать толпу. В ГУВД рассказали, почему милиционер стрелял в парке
В Ошской области задержали четырех подозреваемых в избиении местного жителя
В Токмаке пьяный мужчина ворвался в квартиру соседки и избил ее на глазах у сына
Нападение на волонтеров в Джалал-Абаде. Подозреваемого задержали
В Бишкеке задержали подозреваемого в нападении на жителя столицы
В Караколе разбили окна в штабе партии. Милиция не видит политической подоплеки
Пьяный в Бишкеке разбил окно патрульной машины
Кузнец сделал муляж пистолета и пугал им народ в Кеминском районе
В Москве кыргызстанца проверяют на причастность к пранку с коронавирусом
В Иссык-Атинском районе мужчина избил гостя и угрожал ножом. Его задержали
Популярные новости
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
Когда появится коллективный иммунитет на&nbsp;COVID-19, рассказал глава Минздрава Когда появится коллективный иммунитет на COVID-19, рассказал глава Минздрава
Бизнес
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Однокомнатные и&nbsp;двухкомнатные квартиры в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса
19 мая, вторник
15:44
Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте пр...
15:33
Для желающих отдохнуть на Иссык-Куле могут разработать специальные требования
15:24
В Кыргызстане за нарушение домашнего карантина оштрафовали 36 человек
15:08
В Бишкеке торговые центры откроют 21 мая. Фуд-корты запускать не будут
15:06
Решение о переводе на домашний карантин из обсервации «Семетей» приняли заранее