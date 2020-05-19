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Власть

Кубатбек Боронов: В обсервационных пунктах должен быть строгий порядок

«В обсервационных пунктах должен быть установлен должный порядок и дисциплина со строгим соблюдением гражданами принятых санитарно-эпидемиологических правил», — заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

Он подчеркнул, что произошедшая накануне ситуация в обсерваторе «Семетей» не должна повторяться, и дал поручения Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел.

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«Обсервационные пункты — это не место, где можно свободно разгуливать и собираться в большом количестве. В них должен быть соответствующий порядок и дисциплина, санитарно-эпидемиологические правила должны соблюдаться неукоснительно в целях собственной безопасности и исключения риска заражения. Об этом должны помнить граждане, находящиеся в обсерваторах. Работникам обсервации в свою очередь необходимо проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами, чтобы не допускать каких-либо недопониманий. Периодически в республику будут прибывать наши соотечественники, поэтому алгоритм проверок с учетом эпидемиологической ситуации страны прибытия должен проводиться четко и без каких-либо конфликтных моментов», — отметил Кубатбек Боронов.

Как было отмечено представителями МВД, по произошедшей накануне ситуации в обсерваторе «Семетей» будут приняты меры в рамках законодательства. Происшествие зарегистрировано в ЕРПП.

Накануне кыргызстанцы, находящиеся в обсервации, взбунтовались. Они требовали отпустить их домой.

7 мая из Соль-Илецка на родину вернулся 541 кыргызстанец. Всех, у кого из них выявили COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153222/
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