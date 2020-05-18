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Власть

Генпрокурор объяснил, почему не все уголовные дела по взяткам дошли до суда

В Кыргызстане только 16 процентов уголовных дел, возбужденных по факту взяток, направлены в суд. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил депутат Искендер Матраимов.

По его данным, в 2019 году по взяткам возбуждено 184 уголовных дела. Из них только 30 направлены в суд.

«Органы прокуратуры из трех возбужденных уголовных дел не направили в суд ни одного, Военная прокуратура из семи уголовных дел в суд направила одно, ОВД из семи уголовных дел в суд отправили одно. По возбужденным ГКНБ 123 делам в суде рассматривается 21, у Финполиции из 44 дел в суде 7. Почему так? Есть ли какие-то веские причины?» — спросил народный избранник у генпрокурора.

Глава надзорного органа Откурбек Джамшитов пояснил, что сейчас в уголовное законодательство вносятся поправки. По его словам, каждое дело на контроле у надзирающего прокурора.

«Уголовные дела по взяткам находятся на контроле у прокуроров от начала до конца. Прокурор вносит представления по мере пресечения. Бывает, что необходимо назначать экспертизу, в некоторых случаях потерпевшие меняют свои показания. В ходе следствия разные факторы появляются. Мы стараемся все направлять в суд. Мы также работаем над тем, чтобы раскрывать коррупционные схемы», — сказал Откурбек Джамшитов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153136/
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