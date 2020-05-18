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Власть

Принять исчерпывающие меры для обеспечения порядка в обсервации поручил премьер

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев обратился к гражданам, временно находящимся в обсервациях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, глава кабмина отметил, что правительство прилагает все усилия для возвращения соотечественников на родину и создания условий для их временного нахождения в странах пребывания до их отбытия на родину.

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Премьер-министр добавил, что для возвращающихся кыргызстанцев подготовлены обсервационные пункты, где созданы хорошие условия — двухместные комнаты с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, которые призваны не допустить заражения инфекцией.

«Медики, спасатели, милиционеры круглосуточно несут службу, чтобы обеспечить охрану и защиту здоровья граждан, рискуя собственными жизнями. Они подолгу не видят свои семьи, находясь в изоляции от самых близких и родных», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он добавил, что с 18 марта зафиксирован 351 завозной случай COVID-19. Среди вернувшихся из Соль-Илецка — 101 случай заражения коронавирусом, в том числе сегодня — 43 случая.

«Однако с первых дней пребывания в обсервациях отдельные граждане оказывают сопротивление медикам. Они нарушают покой граждан и порядок, подвергая риску здоровье других людей.

Хочу подчеркнуть, что обсервации будут покидать только те, у кого повторные анализы не подтвердят наличие инфекции!

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Мы понимаем, с какими трудностями пришлось столкнуться нашим гражданам. Они долго ждали возвращения домой вдали от родины, но для нас самое главное — не допустить бесконтрольного распространения инфекции. Ни в коем случае нельзя допускать нарушения выработанного алгоритма действий — нужно обеспечивать его неукоснительное выполнение. Только при отрицательных результатах они будут организованно доставляться по месту проживания для соблюдения домашнего карантина. Мы должны помнить в первую очередь об ответственности перед своими родными и близкими, перед обществом»», — сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил компетентным органам усилить разъяснительные работы, а также принять исчерпывающие меры для обеспечения порядка в обсервациях и создания условий для работы медиков.

Напомним, на территории обсервации на бывшей американской базе, прибывшие из Соль-Илецка кыргызстанцы продолжают митинговать, отказываются подчиняться требованиям медиков. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/153130/
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