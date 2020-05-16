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Власть

Президент вручил орден «Баатыр эне» многодетным женщинам

Президент Сооронбай Жээнбеков в преддверии Дня матери встретился с многодетными женщинами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что во встрече приняли участие жительница Сокулукского района Зульфия Закирова, Дилбар Пардабаева из Аламединского района, Юлия Алексеева из Токмака, Динара Султанмуратова из Бакай-Атинского района Таласской области и бишкекчанка Гулбарчын Маматали кызы.

Сооронбай Жээнбеков вручил им орден «Баатыр эне».

Он подчеркнул, что воспитание каждого ребенка в окружении материнской заботы будет способствовать благополучному будущему народа.

«У детей, выросших в многодетных семьях, крепкие взаимоотношения между собой, уважительное отношение друг к другу. Как показывает жизнь, дети из многодетных семей питают особенные чувства к Родине, к своему народу и земле», — считает глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152990/
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