Президент: Ответственность перед своей страной начинается с любви к матери

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем матери. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

В своем поздравлении глава государства отметил, что наш народ испокон веков отличался уважительным и бережным отношением к матери, ее священному образу.

«Высока роль матерей в сегодняшней жизни и будущей судьбе страны. Мать — символ жизни, святости, тепла и любви. Духовные ценности молодежи, их любовь к родине, чувство патриотизма формируются материнским теплом и заботой. Каждый ребенок впитывает с молоком матери высокие чувства любви к родине. Ответственность перед своей страной начинается с любви к матери», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что защита здоровья матерей и детей, их социальная поддержка — являются приоритетными направлениями государственной политики.