Как прожить на 6 тысяч? Пожарные пожаловались депутату на маленькую зарплату

В Кыргызстане сотрудники пожарно-спасательной службы получают зарплату в размере 5 тысяч 800 сомов. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Максат Сабиров.

По его словам, водители пожарной службы получают еще меньше — 4 тысячи 500 сомов.

«Машины все сломаны, запчасти сотрудникам приходится покупать самим. Форму также сами покупают», — сказал Максат Сабиров.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов подтвердил, что пожарные, только прибывшие на службу, действительно получают низкий оклад. Однако, по его словам, в среднем сотрудникам выплачивается 15-18 тысяч сомов.

«К сожалению, все проблемы в короткий срок решить не получается, делаем это по частям. Например, на Иссык-Куле мы сделали капитальный ремонт в четырех зданиях», — пояснил Калыс Ахматов.