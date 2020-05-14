Депутат предложил провести 30-летие Дня независимости страны в Баткене

Сегодня на заседании парламента депутат Жанар Акаев предложил проводить День независимости Кыргызстана в разных городах. Юбилейный праздник страны в 2021 году, по его мнению, нужно провести в Баткене.

«Каждый год в Кыргызстане возникают проблемы с границей и миграцией. Каждый год мы празднуем День независимости в Бишкеке. В следующем году страна будет отмечать свой юбилей. Этот день мы должны провести в Баткене, а через год — на Иссык-Куле, и так каждый год отмечать его в разных городах. Здесь есть большая идеология», — сказал Жанар Акаев.

Он привел в пример Армению, где ежегодно День независимости страны отмечается в разных городах.