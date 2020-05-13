Сын экс-главы Чуйской области вошел в правление РКФР

Сын экс-главы Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова Элмурат вошел в состав правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР). Информацию 24.kg подтвердил сам бывший чиновник.

По его словам, Элмурат Абдраимов окончил с отличием АУЦА, после продолжил учебу за рубежом. Абдраимов-младший по специальности юрист, до прихода в РКФР работал в «Кыргызалтыне», «Айыл Банке», адвокатуре КР и в Фонде Евразия Центральной Азии (ФЕЦА).

Напомним, что правление РКФР является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом фонда. В его состав входят три представителя от кыргызской стороны и двое от российской.

Что касается самого Туйгунаалы Абдраимова, то он запомнился тем, что нахамил журналистке «АКИpress». Из-за поднятой в соцсетях и СМИ волны возмущения Абдраимов был со скандалом отправлен в отставку.