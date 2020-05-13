Российская сторона не соглашается перевести Кыргызстану часть средств РКФР

Российская сторона пока не соглашается перевести оставшуюся часть средств Российско-Кыргызского фонда развития на счет КР. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Депутат Бакыт Сыдыков поинтересовался судьбой $260 миллионов, которые должны были поступить в Российско-Кыргызский фонд развития из РФ.

По данным правительства, $260 миллионов размещены в ценных бумагах на российском рынке.

«Мы направили письмо в конце марта. В конце апреля был совет РКФР, наши два министра участвовали и вопрос ставили. 8 мая поставили вопрос ребром, там есть межправительственная комиссия. К сожалению, наши коллеги из России против, но вопрос не сняли с повестки. Мы сейчас готовим дополнительное обоснование для получения средств», — рассказал Эркин Асрандиев.







