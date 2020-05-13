13:40
USD 77.51
EUR 83.87
RUB 1.06
Власть

Депутат: Таджикская сторона самостоятельно убрала вывеску села Кулунду

В Лейлекском районе таджикская сторона самостоятельно убрала вывеску сельской управы Кулунду. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таабалды Тиллаев.

Депутат попросил премьер-министра вести работу по вопросам границы постоянно, а не только во время конфликтов.

«Я считаю, что до демаркации и делимитации границу с Таджикистаном надо закрыть. Вот только накануне таджикская сторона самостоятельно сняла вывески сельской управы Кулунду», — заявил нардеп.

Члены правительства не опровергли и не подтвердили информацию депутата.

Напомним, 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152667/
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Раненому пограничнику нужна еще одна операция
Конфликт на границе. Правительство обещает восстановить сожженный дом баткенца
Сооронбай Жээнбеков навестил в госпитале раненых пограничников
Конфликт на границе. Госорганы двух стран посчитают сумму нанесенного ущерба
Конфликт на границе. Раненые военные спецбортом доставлены в Бишкек
Конфликт на границе. Медики проведут консилиум по состоянию здоровья раненого
Конфликт на границе. В Баткен вылетели вице-премьер и медики
Конфликт на границе. Состояние прооперированного пограничника крайне тяжелое
Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная
Конфликт на границе. Стороны договорились об отводе сил
Популярные новости
Семь пятниц на&nbsp;неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о&nbsp;правилах Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
Правительство объявило 10&nbsp;мая для госорганов рабочим днем Правительство объявило 10 мая для госорганов рабочим днем
У&nbsp;ГСБЭП есть вопросы о&nbsp;законности происхождения имущества Кубанычбека Жумалиева У ГСБЭП есть вопросы о законности происхождения имущества Кубанычбека Жумалиева
Где логика? Депутат раскритиковала последние решения правительства и&nbsp;штаба Где логика? Депутат раскритиковала последние решения правительства и штаба
Бизнес
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
13 мая, среда
13:13
Депутат: Таджикская сторона самостоятельно убрала вывеску села Кулунду Депутат: Таджикская сторона самостоятельно убрала вывес...
13:04
Депутаты Жогорку Кенеша требуют снизить цены на ГСМ и остановить контрабанду
13:01
В Иссык-Кульской области от удара молнии скончался парень
12:34
Минэкономики предлагает списать долги по штрафам по налогам и соцотчислениям
12:18
Обновленный сайт Dos Credobank