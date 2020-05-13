Депутат: Таджикская сторона самостоятельно убрала вывеску села Кулунду

В Лейлекском районе таджикская сторона самостоятельно убрала вывеску сельской управы Кулунду. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таабалды Тиллаев.

Депутат попросил премьер-министра вести работу по вопросам границы постоянно, а не только во время конфликтов.

«Я считаю, что до демаркации и делимитации границу с Таджикистаном надо закрыть. Вот только накануне таджикская сторона самостоятельно сняла вывески сельской управы Кулунду», — заявил нардеп.

Члены правительства не опровергли и не подтвердили информацию депутата.

Напомним, 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.