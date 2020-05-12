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Власть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Об этом сообщил «Интерфакс».

В агентстве отметили, что Дмитрий Песков подтвердил информацию и уточнил, что находится в больнице.

«Ранее коронавирус был в том числе диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина (его обязанности сейчас исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов), министра культуры Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова», — напомнил «Интерфакс».

Сам Дмитрий Песков проинформировал журналистов, что очно с Владимиром Путиным не контактировал больше месяца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152618/
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