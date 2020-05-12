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Власть

Депутат: Деньги от продажи лекарств идут в карман «аспириновым королям»

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассматривает отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о работе правительства за 2019-й.

Депутат Айнуру Алтыбаева заявила о необходимости изменений в налоговое законодательство. По ее словам, в прошлом году нардепы просили кабмин проанализировать Налоговый кодекс.

«В стране введены налоговые льготы на 21 миллиард сомов. Мы не можем такое себе позволить. Даже навскидку если сказать, медицинские препараты мы освободили от НДС, тогда как лекарства у нас в два раза дороже, чем в Казахстане, и в пять раз дороже, чем в России. Куда идут деньги? Они должны перечисляться в казну, но идут «аспириновым миллионерам». Вы освободили от НДС мукомолов. Я считаю, что нужно срочно пересмотреть вопрос этого освобождения от налогов», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Она добавила, что на среднем уровне управления засели лица, лоббирующие интересы компаний, вывозящих золотоконцентраты и руду.

«На протяжении семи лет мы не можем ввести платежи за вывоз золоторудного концентрата. Законопроект поступил из правительства, мы его поддержали в первом чтении, дали свои предложения, но от Минэкономики нет заключения. Каждый день, каждый месяц это миллионы сомов, которые могли поступить в бюджет. Уже в этом году необходимо ввести налог на вывоз концентратов», — заметила парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152593/
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