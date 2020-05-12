Чиновники в очередной раз пообещали покончить с контрабандой. Депутаты не верят

За два месяца в Лейлекском районе Баткенской области снизился уровень контрабанды. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров. Депутаты заслушивают отчет правительства за 2019 год.

По его словам, сейчас в республиканский бюджет перечисляется 4,5-5 миллионов сомов таможенных сборов.

«До этого в бюджет ни сома не попадало. Мы будем пресекать провоз контрабандного груза. Сейчас рассматриваем риск приграничной торговли. Нельзя говорить, что таджикская сторона не приходит на переговоры. Мы не можем применять экономические рычаги, потому что это приведет к негативным последствиям. Сейчас рассматриваем вопрос о ликвидации одного приграничного поста», — сказал Акрам Мадумаров.

Депутат Таабалды Тиллаев потребовал от госорганов решить вопрос с контрабандой как можно быстрее.

«Контрабанду можно прекратить за один день. Машина что — крыса или человек? Машинами завозят груз. У вас тут с одной стороны бойцы погибают, а с другой — вы даете возможность для провоза контрабанды», — сказал депутат.