Алтынбек Сулайманов упрекает премьер-министра в невыполнении обещанных реформ

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассматривает отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о работе правительства за 2019 год.

Депутат Алтынбек Сулайманов заявил, что кабмин за два года своей работы не выполнил обещанных реформ.

«Вы третий раз за два года отчитываетесь в парламенте. Мы ваши отчеты поддерживаем, сейчас тоже не говорим, что не согласны поддержать. Два с лишним года вы работаете в качестве премьера, до этого вы были членом кабмина. В вашей компетенции никто не сомневается, но когда вы пришли, говорили, что за пару месяцев сделаете большие реформы. Почему за это время нет никаких изменений? И программу вы не предложили, и реформ мы не видим. В частности, вы говорили о том, что будут созданы госпредприятия и увеличится количество рабочих мест», — сказал Алтынбек Сулайманов, обращаясь к Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Глава кабмина подтвердил, что давал обещания. Однако, по его словам, на большие реформы необходимы деньги.

«Вы сами видите, что сейчас бюджет у нас социальный. Сейчас из 160 миллиардов сомов 110 миллионов уходит на пенсии и зарплату. Мы ищем средства на большие изменения. Мы боремся с контрабандой. Один миллиард сомов можно найти от сокращения расходов. В частности, можно сократить госаппарат. Но если сократить 30 тысяч человек, появятся другие социальные проблемы. Например, если их сократить, это же количество людей необходимо трудоустраивать. От простого сокращения госаппарата реформы не будет», — сказал в свое оправдание Мухаммедкалый Аблгазиев.