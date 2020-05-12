13:42
USD 78.00
EUR 84.38
RUB 1.06
Власть

Алтынбек Сулайманов упрекает премьер-министра в невыполнении обещанных реформ

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассматривает отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о работе правительства за 2019 год.

Депутат Алтынбек Сулайманов заявил, что кабмин за два года своей работы не выполнил обещанных реформ.

«Вы третий раз за два года отчитываетесь в парламенте. Мы ваши отчеты поддерживаем, сейчас тоже не говорим, что не согласны поддержать. Два с лишним года вы работаете в качестве премьера, до этого вы были членом кабмина. В вашей компетенции никто не сомневается, но когда вы пришли, говорили, что за пару месяцев сделаете большие реформы. Почему за это время нет никаких изменений? И программу вы не предложили, и реформ мы не видим. В частности, вы говорили о том, что будут созданы госпредприятия и увеличится количество рабочих мест», — сказал Алтынбек Сулайманов, обращаясь к Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Глава кабмина подтвердил, что давал обещания. Однако, по его словам, на большие реформы необходимы деньги.

«Вы сами видите, что сейчас бюджет у нас социальный. Сейчас из 160 миллиардов сомов 110 миллионов уходит на пенсии и зарплату. Мы ищем средства на большие изменения. Мы боремся с контрабандой. Один миллиард сомов можно найти от сокращения расходов. В частности, можно сократить госаппарат. Но если сократить 30 тысяч человек, появятся другие социальные проблемы. Например, если их сократить, это же количество людей необходимо трудоустраивать. От простого сокращения госаппарата реформы не будет», — сказал в свое оправдание Мухаммедкалый Аблгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152568/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Двое представителей МВД Кыргызстана в России заразились коронавирусом
Дефицит бюджета за 2020 год составит более 30 миллиардов сомов
В Кыргызстане межрайонные суды преобразуют в административные
Будут грабить магазины. Ответ МВД депутату Алтынбеку Сулайманову
Алтынбек Сулайманов вызывает провокаторов марша за права женщин на разговор
Скандал с контрабандными схемами. Алтынбек Сулайманов о своем допросе в ГКНБ
Расследование «Азаттыка». Алтынбека Сулайманова допросили в ГКНБ
Алтынбек Сулаймановду УКМКнын сурагына чакырышты
246 дел приходится в среднем на одного прокурора в месяц. Не справляются
Реформа уголовного законодательства увеличила нагрузку на следователей
Популярные новости
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане будет продлен. Из&nbsp;поздравления президента страны Режим ЧС в Кыргызстане будет продлен. Из поздравления президента страны
Семь пятниц на&nbsp;неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о&nbsp;правилах Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
Правительство объявило 10&nbsp;мая для госорганов рабочим днем Правительство объявило 10 мая для госорганов рабочим днем
Президент Кыргызстана подписал закон об&nbsp;амнистии. Кто выйдет на&nbsp;свободу Президент Кыргызстана подписал закон об амнистии. Кто выйдет на свободу
Бизнес
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
12 мая, вторник
13:40
Более 8,7 тысячи кыргызстанцев из 52 стран мира хотят вернуться на родину Более 8,7 тысячи кыргызстанцев из 52 стран мира хотят в...
13:24
В Бишкеке установлен памятник спецназовцу, погибшему в кой-ташских событиях
13:20
Алтынбек Сулайманов упрекает премьер-министра в невыполнении обещанных реформ
13:08
Правозащитники Кыргызстана требуют протестировать заключенных СИЗО
12:43
Конфликт на границе. Раненому пограничнику нужна еще одна операция