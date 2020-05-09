18:27
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Власть

Правительство объявило 10 мая для госорганов рабочим днем

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому 10 мая объявлено рабочим днем для представителей государственных органов и МСУ. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, это обусловлено оперативными мерами по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана и реализации экономических мер.

«Исходя из этого и в соответствии с Трудовым кодексом и законами «О статусе военнослужащих», «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики», статьями Конституционного закона «О Правительстве Кыргызской Республики» принято это решение», — говорится в распоряжении главы кабмина.

Уточняется, что руководители государственных органов и МСУ должны определить список сотрудников, которые выйдут 10 мая на работу.

Речь идет о МИД, МВД, Минюсте, Минфине, Министерстве науки и образования, Министерстве труда и социального развития, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве транспорта и дорог, МЧС, Минздраве (те сотрудники, которые не работали в период ЧП), Министерстве культуры, информации и туризма, ГКНБ, Госкомитете по делам обороны, Госкомитете по ТЭК, Госкомитете информационных технологий и связи, управления делами президента и правительства, аппараты полпредов областей. мэрии и айыл окмоту. Последние по согласованию.

Отметим, 11 мая снимается ЧП, но действие ЧС остается.

Ссылка: https://24.kg/vlast/152330/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Риск передачи коронавируса возрастает. Послабления могут отменить
Потери бюджета города Ош в апреле составили 64,5 миллиона сомов
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев
Сегодня ночью в Бишкеке уберут блокпосты
Фото дня. Как экипированы против коронавируса чиновники
Судья, отпустившая Насирбека Алмаматова, продолжает работать: жалоб не поступало
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
В мэрии объяснили, за чей счет в Лондон съездила чиновница
Начальника соцуправления мэрии Бишкека просили уволить, а ее отправили в Лондон
От должности отстранили заместителя руководителя аппарата правительства
Популярные новости
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане будет продлен. Из&nbsp;поздравления президента страны Режим ЧС в Кыргызстане будет продлен. Из поздравления президента страны
На&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном произошла стычка. Правительство назвало причины На границе с Узбекистаном произошла стычка. Правительство назвало причины
Медиков обманули с&nbsp;компенсациями. В&nbsp;парламенте требуют отставки правительства Медиков обманули с компенсациями. В парламенте требуют отставки правительства
В&nbsp;Бишкеке усилят контроль за&nbsp;соблюдением карантина В Бишкеке усилят контроль за соблюдением карантина
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
9 мая, суббота
18:19
Адвокату Алмазбека Атамбаева не разрешили встретиться с подзащитным Адвокату Алмазбека Атамбаева не разрешили встретиться с...
18:09
Правительство объявило 10 мая для госорганов рабочим днем
17:55
ГНС: Бизнесмены могут приостановить налоговый контракт
17:35
Бумажные объявления жителей Бишкека портят облик столицы
17:17
Бишкекчане жалуются на милиционеров. Грубят, распускают руки