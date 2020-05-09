Правительство объявило 10 мая для госорганов рабочим днем

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому 10 мая объявлено рабочим днем для представителей государственных органов и МСУ. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, это обусловлено оперативными мерами по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана и реализации экономических мер.

«Исходя из этого и в соответствии с Трудовым кодексом и законами «О статусе военнослужащих», «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики», статьями Конституционного закона «О Правительстве Кыргызской Республики» принято это решение», — говорится в распоряжении главы кабмина.

Уточняется, что руководители государственных органов и МСУ должны определить список сотрудников, которые выйдут 10 мая на работу.

Речь идет о МИД, МВД, Минюсте, Минфине, Министерстве науки и образования, Министерстве труда и социального развития, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве транспорта и дорог, МЧС, Минздраве (те сотрудники, которые не работали в период ЧП), Министерстве культуры, информации и туризма, ГКНБ, Госкомитете по делам обороны, Госкомитете по ТЭК, Госкомитете информационных технологий и связи, управления делами президента и правительства, аппараты полпредов областей. мэрии и айыл окмоту. Последние по согласованию.

Отметим, 11 мая снимается ЧП, но действие ЧС остается.