Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин поздравили друг друга с Днем Победы

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и России Владимира Путина.

По данным пресс-службы президента КР, главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Великая Победа является общим достоянием наших народов, самоотверженно сражавшихся за свободу и независимость, и подчеркнул необходимость продолжения усилий, направленных на недопущение искажения исторической правды о Второй мировой войне.

Президент Кыргызстана также выразил признательность Владимиру Путину за предоставленную помощь в противодействии коронавирусной инфекции и обсудил дальнейшие совместные меры по борьбе с заболеванием.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения двустороннего кыргызско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних организаций и интеграционных объединений.