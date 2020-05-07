Премьер-министр: Несмотря на пандемию, дехкане обеспечены семенами и ГСМ

«Несмотря на пандемию, дехкане в достаточном количестве обеспечены семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами», — заявил накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава кабмина еще раз отметил, что начавшиеся весенне-полевые работы должны быть проведены своевременно. При этом, по данным Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, к концу мая все полевые работы будут завершены, а в некоторых регионах начнется сбор первого урожая.

«Самое главное, мы смогли решить вопросы ирригации. Был определенный риск, но при соблюдении всех санитарных норм было разрешено открыть точки сбыта специальной техники для проведения полевых работ», — отметил премьер-министр.

Глава правительства также напомнил, что пора готовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«Прошлая зима была теплой, аварийных отключений было мало. Мы смогли сэкономить на топливе, электроэнергии и увеличить выплату дебиторской задолженности. В этом году нам придется пройти сезон маловодья, что принесет свои сложности. Поэтому важно в срок завершить начатые ранее работы по модернизации энергетического сектора», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.