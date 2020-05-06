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Власть

Кыргызстан окажет гуманитарную помощь Сырдарьинской области Узбекистана

Кыргызстан окажет гуманитарную помощь Сырдарьинской области Узбекистана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

По его словам, в ближайшие дни гуманитарная помощь будет направлена в соседнее государство. «Мы обязательно окажем гуманитарную помощь. Сейчас собираем цемент, теплые одеяла и продукты», — сообщил он.

В результате сильного дождя и штормового ветра в Сырдарьинской области Узбекистана произошло обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Затопило несколько населенных пунктов, большой ущерб нанесен коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152049/
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