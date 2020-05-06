Сель на юге Кыргызстана. Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников

Необходимо принять меры в отношении чиновников, ответственных за строительство дамбы в Лейлекском районе для предупреждения селевых потоков. Об этом заявила депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашева на заседании парламента.

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Она отметила, что дамба в городе Исфане, построенная в 2019 году, не смогла выполнить свои функции.

«Министр чрезвычайных ситуаций по расходам на дамбы дал разные цифры. Восьмиметровое бетонное ограждение не выдержало первый же селевой поток. Нанесен огромный ущерб», — сказала она.

«Дамбы выполнили свои функции, минимизировав ущерб. Очень сильные были селевые потоки. Но мы ведем проверку, были ли нарушения», — ответил министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров.