Подкололи с крокодилом. Премьер-министр принес извинения депутату Иманалиеву

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев принес депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Иманалиеву личные извинения за заявление своего пресс-секретаря Адилета Султаналиева. Об этом в Facebook сообщил помощник депутата Нурдин Жолдошбеков.
По его словам, вчера премьер-министр лично позвонил нардепу и сказал, что его пресс-секретарь сделал заявление без согласования.
Мухаммедкалый Абылгазиев, как отмечает помощник депутата, чувствует себя неловко за эту ситуацию и приносит извинения.
Каныбек Иманалиев извинения принял и отметил, что относится с пониманием.
Напомним, на заседании Жогорку Кенеша нардеп упрекнул правительство за невнимательность при подготовке постановлений.
«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Надо хотя бы чуть-чуть скрывать, что скопировали постановление у Казахстана», — сказал Каныбек Иманалиев.
Пресс-секретарь премьера в ответ уколол депутата, заявив, что ...«производственная деятельность — не мифические крокодилы в реке Нарын».
Жогорку Кенеш потребовал извинений после инцидента.