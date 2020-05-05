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Власть

Подкололи с крокодилом. Премьер-министр принес извинения депутату Иманалиеву

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев принес депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Иманалиеву личные извинения за заявление своего пресс-секретаря Адилета Султаналиева. Об этом в Facebook сообщил помощник депутата Нурдин Жолдошбеков.

По его словам, вчера премьер-министр лично позвонил нардепу и сказал, что его пресс-секретарь сделал заявление без согласования.

Мухаммедкалый Абылгазиев, как отмечает помощник депутата, чувствует себя неловко за эту ситуацию и приносит извинения.

Каныбек Иманалиев извинения принял и отметил, что относится с пониманием.

Facebook
Фото Facebook

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша нардеп упрекнул правительство за невнимательность при подготовке постановлений.

«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Надо хотя бы чуть-чуть скрывать, что скопировали постановление у Казахстана», — сказал Каныбек Иманалиев.

Пресс-секретарь премьера в ответ уколол депутата, заявив, что ...«производственная деятельность — не мифические крокодилы в реке Нарын».

Жогорку Кенеш потребовал извинений после инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151937/
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