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Власть

Конституция играет особую роль в жизни страны. Поздравление Сооронбая Жээнбекова

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.

Глава государства отметил, что на протяжении более четверти века Конституция играет особую роль в жизни страны, определяя путь развития нашего суверенного государства.

«Конституция стала правовой основой для укрепления позиций Кыргызстана как демократического государства в мировом сообществе, а также для политических и экономических реформ. Как Основной закон страны, она имеет не только юридическое, но и духовное, и культурное значение и служит основополагающим документом для определения будущего развития нашей страны, отражает мировоззрение народа», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что главная задача — и дальше развивать страну, придерживаясь ценностей, закрепленных в Конституции и ее нормах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151908/
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