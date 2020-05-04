Пункты пропуска и контрабанда. О чем еще говорили главы Кыргызстана и Казахстана

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Пресс-служба главы КР распространила короткое сообщение о предмете разговора лидеров двух стран.

Пресс-служба Акорды более подробно рассказала, о чем говорили два президента. В частности, в сообщении подчеркивается, что переговоры состоялись по инициативе казахской стороны.

«В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан. Они дали положительную оценку тесной и слаженной работе правительств по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и оперативному решению всех возникающих вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы лидера РК.

Также отмечается, что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь. «Мы всегда чувствуем солидарность братского казахского народа и вашу личную поддержку», — цитирует akorda.kz главу Кыргызстана.

Сообщается, что стороны отметили необходимость совместных усилий для поддержания высокой динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В частности, собеседники обсудили режим работы пограничных пунктов пропуска и подчеркнули важность возобновления их полноценного функционирования после завершения пандемии коронавируса. Также была достигнута договоренность о реализации конкретных мер по пресечению незаконного перемещения товаров между двумя государствами.

Этот момент пресс-служба президента КР в своем сообщении не отметила.

«В целях дальнейшего укрепления инвестиционного взаимодействия отдельное внимание было уделено ряду актуальных вопросов, связанных с деятельностью казахстанских компаний в Кыргызстане», — добавляется в сообщении.