18:06
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Власть

Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на заседание. Заслушают информацию о селях

Депутаты Жогорку Кенеша проведут очередное заседание 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По ее данным, народные избранники заслушают информацию правительства о мерах по ликвидации последствий схода селевых потоков в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

Отметим, что, по предварительным расчетам, ущерб от селевых потоков в Лейлекском районе составил более 69 миллионов сомов. Сель сошел 2 мая, подтопило жилые дома и детский сад.

Накануне сель сошел в нескольких селах Аксыйского района Джалал-Абадской области, также были затоплены дома и внутренние дороги.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151879/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Ущерб от селя в Исфане оценивается почти в 70 миллионов сомов
Сель разрушил дороги в Лейлекском районе. Сумма ущерба уточняется
Сошедший в Исфане сель подтопил жилые дома и детский сад
Премьер поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия селя в Исфане
В Исфане сошел сель, затопило несколько домов
«Крокодил в реке Нарын» не имеет отношения к спору. Парламент требует извинений
Новый завотделом комитета по обороне и безопасности ЖК. Что о нем известно
Побившего милиционера чиновника Жогорку Кенеша сменил экс-глава Погранслужбы
Объявить амнистию в честь 75-летия Победы предлагают в Кыргызстане
В парламенте предлагают отменить НДС на пшеницу. Инициатор — мукомол
Популярные новости
Это не&nbsp;мифические крокодилы в&nbsp;реке. В&nbsp;правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву
Депутаты призвали Ирину Карамушкину не&nbsp;разжигать межрелигиозную рознь Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь
Милиционеры отказываются от&nbsp;выплат&nbsp;&mdash; заявил Мухаммедкалый Абылгазиев Милиционеры отказываются от выплат — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев
Премьер объяснил, почему предложил продлить режим чрезвычайного положения Премьер объяснил, почему предложил продлить режим чрезвычайного положения
Бизнес
Акция продлена! Бесплатные разговоры по&nbsp;Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
4 мая, понедельник
17:55
Елена Баялинова объяснила, почему покинула пост советника главы Минздрава Елена Баялинова объяснила, почему покинула пост советни...
17:37
Премьер-министр призвал кыргызстанцев соблюдать самоизоляцию
17:31
Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на заседание. Заслушают информацию о селях
16:39
Горячую воду в Бишкеке планируют отключить 1 июня
16:35
Четыре человека госпитализированы в результате аварии в Александровке