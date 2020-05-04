Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на заседание. Заслушают информацию о селях

Депутаты Жогорку Кенеша проведут очередное заседание 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По ее данным, народные избранники заслушают информацию правительства о мерах по ликвидации последствий схода селевых потоков в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

Отметим, что, по предварительным расчетам, ущерб от селевых потоков в Лейлекском районе составил более 69 миллионов сомов. Сель сошел 2 мая, подтопило жилые дома и детский сад.

Накануне сель сошел в нескольких селах Аксыйского района Джалал-Абадской области, также были затоплены дома и внутренние дороги.