В непростые моменты народы Кыргызстана и​ Узбекистана всегда оказывали поддержку

В непростые моменты братские народы Кыргызстана и Узбекистана всегда оказывали всяческую поддержку друг другу, исходя из дружественных и добрососедских отношений между странами. Об этом отмечено во время телефонного разговора президентов Сооронбая Жээнбекова с Шавкатом Мирзиеевым, сообщила пресс-служба главы КР.
По ее данным, Сооронбай Жээнбеков выразил слова поддержки главе соседней республики в связи с наводнениями и прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище.
Стороны также обменялись мнениями по вопросу дальнейшего проведения совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.