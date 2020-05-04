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Власть

В непростые моменты народы Кыргызстана и​ Узбекистана всегда оказывали поддержку

В​ непростые моменты братские народы Кыргызстана и​ Узбекистана всегда оказывали всяческую поддержку друг другу, исходя из​ дружественных и​ добрососедских отношений между странами. Об этом отмечено во время телефонного разговора президентов Сооронбая Жээнбекова с​ Шавкатом Мирзиеевым, сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков выразил слова поддержки главе соседней республики в​ связи с​ наводнениями и​ прорывом дамбы на​ Сардобинском водохранилище.

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Стороны также обменялись мнениями по​ вопросу дальнейшего проведения совместных мер по​ недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151854/
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В непростые моменты народы Кыргызстана и​ Узбекистана всегда оказывали поддержку