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Власть

Депутаты поддержали законопроект «О статусе медработника»

Жогорку Кенеш на сегодняшнем заседании большинством голосов поддержал законопроект «О статусе медицинского работника». Проект принят в первом чтении.

Отметим, законопроектом устанавливается нормативное регулирование прав медицинских работников государственных и муниципальных организаций здравоохранения в период введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Инициаторы документа настаивают на включении в закон гарантий государственного страхования жизни и здоровья медицинского работника государственных и муниципальных организаций здравоохранения.

Сегодня стало известно, что свое заключение дало правительство. Кабинет министров не согласен с нормой о выплате страховки медикам, ссылаясь на то, что средства на это не предусмотрены. Чиновники заявили, что внесут свои поправки в ходе обсуждения проекта в режиме второго чтения.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/151573/
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