19:36
USD 78.94
EUR 85.79
RUB 1.07
Власть

Задерживать на 48 часов совершивших семейное насилие предлагают в парламенте

В Жогорку Кенеше предлагают принять в трех чтениях изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР.

По словам депутата Натальи Никитенко, во время режима изоляции участились случаи семейного насилия.

«По данным МВД, в апреле 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано на 62 случая семейного насилия больше. К сожалению, во время карантина люди осознают, что не так просто находить общий язык в семье. А милиция ограничивается охранным ордером», — говорит нардеп.

Депутаты предлагают задерживать подозреваемого в совершении семейного насилия на 48 часов, если:

— имеется реальная угроза жизни и здоровью потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц;

— подозреваемый находится в состоянии алкогольного и других видов опьянения и представляет угрозу;

— есть основания, позволяющие предположить, что подозреваемый продолжит совершать издевательства, угрозы, побои, оскорбления, унижения в отношении потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151572/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане участились ссоры и драки в семьях. Куда звонить за помощью
Как избежать насилия в семье в период карантина
Фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше
В Кыргызстане работают центры помощи детям, подвергшимся насилию
За время режима ЧП в Ошской области зафиксировали 56 фактов семейного насилия
Жестокое избиение ребенка в Москве. Мать мальчика извинилась перед народом
Бывшего эксперта аппарата президента, избивавшего жену три дня, отпустили домой
Не разогревала еду. Муж издевался над женой и отделался исправительными работами
Бил три дня. В МВД рассказали, за что задержан экс-сотрудник аппарата президента
В Бишкеке за избиение жены задержан эксперт аппарата президента
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Кыргызстан не&nbsp;достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
Парламент рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме чрезвычайного положения 30&nbsp;апреля Парламент рассмотрит вопрос о режиме чрезвычайного положения 30 апреля
Депутаты призвали Ирину Карамушкину не&nbsp;разжигать межрелигиозную рознь Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь
Бизнес
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в&nbsp;другие формы Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в другие формы
Что такое фитр-садака и&nbsp;как ее&nbsp;оплатить во&nbsp;время&nbsp;ЧП? Что такое фитр-садака и как ее оплатить во время ЧП?
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
30 апреля, четверг
19:15
Задерживать на 48 часов совершивших семейное насилие предлагают в парламенте Задерживать на 48 часов совершивших семейное насилие пр...
19:02
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
19:00
Цифра дня. 17 тысяч 43 ребенка родились в Кыргызстане за время карантина
18:28
Бензин и дизтопливо в мае могут подешеветь на 2 сома
18:07
Длинные майские выходные. В Минтруда рассказали, кто будет отдыхать