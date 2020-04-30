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Власть

Депутат: Такими темпами предложат не антикризисный, а план похорон экономики

Правительство принимает непонятные и нелогичные решения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

Она отметила, что разочарована действиями кабинета министров.

«Мы, депутаты, получаем информацию из СМИ по поэтапному плану выхода различных сфер экономики, начиная с 1 мая. Во-первых, мы должны получить это в виде четкого понятного документа с источниками финансирования. Во-вторых, это все должно быть через парламент, доступно и понятно обществу. Например, почему СМИ не будут работать с 1 мая, да и вообще ни надо было останавливать их работу. Таких непонятных и нелогичных решений очень много», — отметила Наталья Никитенко.

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Она также подчеркнула, что правительство никак не может создать антикризисный фонд для прозрачности поступающих средств.

«Вице-премьер Эркин Асрандиев только вчера говорил, что обсуждается вопрос создания антикризисного фонда. Об этом в парламенте говорилось давно, был пункт в постановлении о создании резервного фонда, куда все деньги от международных организаций нужно размещать и подкреплять именно антикризисный план, а не размазывать по текущим статьям бюджета, не перекрывать кредитные обязательства. Создание одного прозрачного фонда до сих пор на бумаге. Это вызывает подозрения, сомнения и вопросы, вполне обоснованные. По $466 миллионам переговоры с донорами проведены, вы говорите, 110 миллионов уже ушло на покрытие кредитов. Каких кредитов? С какими точно странами проведены переговоры по пролонгации кредитов по внешнему долгу? Есть конкретные результаты работы правительства?» — спросила она.

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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что антикризисную программу планируется рассмотреть в ходе обсуждения проекта антикризисного бюджета на 2020 год.

Депутат возмутилась, что тогда документ будет представлен в конце мая. «В таком темпе в конце мая уже нужно будет представлять план похорон экономики», — возмутилась она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151545/
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