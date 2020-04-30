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Власть

Медики, отправленные на юг, вынуждены возвращаться домой за свой счет

Медики-добровольцы, отправленные на юг страны для помощи коллегам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вынуждены возвращаться домой за свой счет. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Евгения Строкова.

По ее словам, группа добровольцев на юге осталась на улице.

«Ко мне обратились врачи, которых помпезно отправляли на юг в рамках борьбы с коронавирусом. Теперь они чуть ли не за свой счет уезжают оттуда. Им говорят ехать на такси и взять квитанцию, чтобы потом оплатить расходы», — рассказала нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151534/
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