11:51
USD 78.94
EUR 85.79
RUB 1.07
Власть

Депутаты снова требуют вызвать премьер-министра на заседание парламента

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша собрались на пленарное заседание, чтобы утвердить указ президента о продлении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области.

Депутат Исхак Масалиев потребовал присутствия в парламенте премьер-министра, первого вице-премьера и главы Министерства финансов. По его словам, члены правительства должны ознакомить нардепов с антикризисным планом.

«Они (чиновники) только по финансам дают четыре варианта разной информации. Недавно премьер-министр хвастался на встрече с президентом, что уже подготовлен антикризисный план», — сказал Исхак Масалиев.

По его словам, депутаты хотят услышать из первых уст четкий и конкретный ответ Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151491/
просмотров: 858
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня и завтра — рабочие дни для отдельных госорганов и банков
В Кыргызстане 302 тысячи 312 нуждающихся семей получили помощь
Коронавирус обнажил болезненные точки систем Кыргызстана
В Кыргызстане выделили 200 миллионов сомов на покупку продуктов для нуждающихся
Правительство выделило 160 миллионов сомов на покупку лекарств для онкопациентов
Правительство Кыргызстана сократит расходы государственных органов и госкомпаний
Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Парламент одобрил кандидатуры Аиды Исмаиловой и Сабиржана Абдикаримова
Исхак Пирматов: Правительство лоббирует интересы узкого круга бизнес-структур
В правительстве создан штаб: будет минимизировать последствия от внешних шоков
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Кыргызстан не&nbsp;достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
Парламент рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме чрезвычайного положения 30&nbsp;апреля Парламент рассмотрит вопрос о режиме чрезвычайного положения 30 апреля
Кубатбек Боронов: Мы&nbsp;уже подготовились к&nbsp;возможной второй волне коронавируса Кубатбек Боронов: Мы уже подготовились к возможной второй волне коронавируса
Бизнес
Что такое фитр-садака и&nbsp;как ее&nbsp;оплатить во&nbsp;время&nbsp;ЧП? Что такое фитр-садака и как ее оплатить во время ЧП?
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
30 апреля, четверг
11:43
Регистрация на Общереспубликанское тестирование возобновится 4 мая Регистрация на Общереспубликанское тестирование возобно...
11:03
Плановый прием пациентов больницы начнут после снятия режима ЧП
11:00
Парламент утвердил продление режима чрезвычайного положения до 10 мая
11:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 апреля
11:00
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания