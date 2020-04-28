Распоряжение кабмина на запрет на въезд детей-иностранцев неконституционное

Распоряжение правительства о запрете на въезд иностранным гражданам является антиконституционным, незаконным и идущим в разрез принципам прав человека. Об этом сообщили в общественном фонде «Юристы за права человека».

Читайте по теме Пошли вон! Чиновники хотят депортировать кыргызстанку с двумя маленькими детьми

Отмечается, что специалисты сделали правовой анализ в отношении ограничений прав въезда в Кыргызстан матерей с несовершеннолетними детьми, прибывших 28 апреля из Екатеринбурга.

Напомним, что кыргызстанку Марину Хачатурян пытались выдворить из страны, потому что у ее детей российское гражданство.

Юристы подчеркивают, что распоряжение кабмина от 22 марта 2020 года № 95-р исключает возможность въезда на территорию КР иностранных граждан, даже если они будут являться членами семей граждан Кыргызстана. Именно из-за такой формулировки в распоряжении сегодня в республику не смогли въехать две мамы с четырьмя детьми. У обеих матерей гражданство КР, а у детей — загранпаспорта Российской Федерации. Но при этом у них есть также свидетельства о рождении Кыргызстана.

Эта формулировка в распоряжении правительства незаконна.

«Кыргызстан присоединился к Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989-го, согласно которой государство признает и создает условия для обеспечения таких прав ребенка, как право на семью, право на воспитание родителями, право проживать совместно с родителями. Статья 36 Конституции КР ставит семью, отцовство, материнство и детство предметом преимущественной охраны законом. Кодекс о детях КР (статьи 4 и 7) основывается на принципе предотвращения разлучения ребенка с семьей и обеспечения прав ребенка на семейное окружение, на гарантии права ребенка на жизнь и воспитание в семье, а статьи 6, 18 этого кодекса указывают на приоритет государственной политики в этом направлении и полномочия кабмина. Семейный кодекс КР (статьи 59, 68) определяет за ребенком право жить и воспитываться в семье, и такое же право имеют родители», — заметили в своем заключении юристы.

Конституционный закон о гражданстве предусматривает, что гражданами КР признаются дети, родители которых являются гражданами Кыргызстана независимо от государства рождения.

«В нашем случае дети родились в Кыргызской Республике, и их права должны были быть защищены государством в первую очередь. Мы понимаем, что должностные лица Государственной пограничной службы в аэропорту выполняют распоряжение правительства, несмотря на то, что оно противоречит всем нормам, стоящим по иерархии гораздо выше. Призываем кабмин КР в срочном порядке внести изменения в распоряжение и предоставить максимальные гарантии защиты прав человека детям», — заключили юристы.