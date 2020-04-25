25 и 26 апреля 2020 года — рабочие дни для отдельных государственных органов и учреждений, исполнительных органов местного самоуправления. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Оно принято для принятия оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Кыргызстана и обеспечения устойчивого функционирования других сфер экономики страны.

«Текущая ситуация требует со стороны государства и органов государственной власти принятия мер. Для этого требуются принятие и реализация решений, в том числе в выходные и праздничные дни. Руководителям госорганов, госучреждений, исполнительных органов местного самоуправления поручено определить список сотрудников, которые будут привлечены для работы 25 и 26 апреля», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим коммерческим банкам, осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений, рекомендовано объявить 25 и 26 апреля рабочими днями и определить список работающих сотрудников.