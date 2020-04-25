13:08
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Власть

Сегодня и завтра — рабочие дни для отдельных госорганов и банков

25 и 26 апреля 2020 года — рабочие дни для отдельных государственных органов и учреждений, исполнительных органов местного самоуправления. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Оно принято для принятия оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Кыргызстана и обеспечения устойчивого функционирования других сфер экономики страны.

«Текущая ситуация требует со стороны государства и органов государственной власти принятия мер. Для этого требуются принятие и реализация решений, в том числе в выходные и праздничные дни. Руководителям госорганов, госучреждений, исполнительных органов местного самоуправления поручено определить список сотрудников, которые будут привлечены для работы 25 и 26 апреля», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим коммерческим банкам, осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений, рекомендовано объявить 25 и 26 апреля рабочими днями и определить список работающих сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151072/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане 302 тысячи 312 нуждающихся семей получили помощь
Коронавирус обнажил болезненные точки систем Кыргызстана
В Кыргызстане выделили 200 миллионов сомов на покупку продуктов для нуждающихся
Правительство выделило 160 миллионов сомов на покупку лекарств для онкопациентов
Правительство Кыргызстана сократит расходы государственных органов и госкомпаний
Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Парламент одобрил кандидатуры Аиды Исмаиловой и Сабиржана Абдикаримова
Исхак Пирматов: Правительство лоббирует интересы узкого круга бизнес-структур
Больницы и поликлиники сегодня не работают
В правительстве создан штаб: будет минимизировать последствия от внешних шоков
Популярные новости
Начать поэтапный выход из&nbsp;режима&nbsp;ЧП предложила депутат Жогорку Кенеша Начать поэтапный выход из режима ЧП предложила депутат Жогорку Кенеша
Назгуль Ташпаева и&nbsp;Олег Панкратов освобождены от&nbsp;должностей Назгуль Ташпаева и Олег Панкратов освобождены от должностей
Сократить парламент седьмого созыва на&nbsp;30&nbsp;депутатов предлагает Дастан Бекешев Сократить парламент седьмого созыва на 30 депутатов предлагает Дастан Бекешев
В&nbsp;Кыргызстане начнут выявлять скрывших факт контакта с&nbsp;больными коронавирусом В Кыргызстане начнут выявлять скрывших факт контакта с больными коронавирусом
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
25 апреля, суббота
12:50
Сегодня и завтра — рабочие дни для отдельных госорганов и банков Сегодня и завтра — рабочие дни для отдельных госорганов...
12:40
Рост безработицы и бедности в Кыргызстане. Эксперт о последствиях карантина
12:22
Правительство: Ошская детская онкобольница получит средства на покупку лекарства
12:14
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $709
12:11
Тысячи защитных костюмов и миллион масок. Сколько помощи получил Кыргызстан