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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло не много кадровых перестановок.

Олег Панкратов освобожден от должности советника президента КР и стал членом Коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК.

Он уволен в связи с переходом на другую работу.

Экс-министр экономики Олег Панкратов был советником президента Кыргызстана с июля 2019 года.

Решением Высшего Евразийского экономического совета он назначен на должность члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии.

Олег Панкратов родился 1 января 1969-го. Окончил Педагогический институт по специальности «Физика, информатика и вычислительная техника»; КГНУ — «Юриспруденция».

1999-2006 — председатель ОО «Союз предпринимателей»;
2010 — член Конституционного совещания КР;
2010-2013 — заместитель министра экономического регулирования КР;
2013-2015 — советник премьер-министра КР, эксперт по вопросам ТС и ЕАЭС;
2015-2017 — министр экономики, вице-премьер-министр КР;
2018-2019 — министр экономики;
2019-2020 — советник президента КР.

Назгуль Ташпаева освобождена от должности заведующей отделом мониторинга социального развития аппарата президента.

Уволена согласно поданному заявлению. Она проработала всего четыре месяца — с января 2020 года.

Напомним, что на базе отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики, который возглавляла Назгуль Ташпаева, образованы два отдела — мониторинга социального развития и мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества.

О кадровых перестановках с 13 по 17 апреля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150996/
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