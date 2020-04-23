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Власть

Более 5 тысяч милиционеров ежедневно дежурят на блокпостах в Кыргызстане

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял министра внутренних дел Кыргызстана Кашкара Джунушалиева

Сооронбай Жээнбеков принял министра внутренних дел Кыргызстана Кашкара Джунушалиева. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, они обсудили деятельность органов внутренних дел по борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

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Глава государства отметил особую важность обеспечения соблюдения гражданами всех карантинно-санитарных требований для защиты здоровья населения.

Он подчеркнул необходимость усиления мер, направленных на недопущение нарушений условий домашнего карантина и санитарно-эпидемиологических правил, установление всех лиц, контактировавших с зараженными.

Сооронбай Жээнбеков обратил особое внимание на обеспечение задействованных сотрудников органов внутренних дел средствами индивидуальной защиты и другой необходимой экипировкой.

Он подчеркнул, что сотрудники должны быть максимально корректны и вежливы с гражданами.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сообщил, что ежедневно на блокпостах, установленных на территории республики, задействованы более 5 тысяч сотрудников милиции и 500 единиц транспортных средств.

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Для обеспечения общественной безопасности более тысячи сотрудников милиции осуществляют ежедневное патрулирование в городах и районах республики.

Кашкар Джунушалиев подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел обеспечены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150915/
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