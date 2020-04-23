Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«От чистого сердца поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, который способствует очищению нашего духовного мира, углублению нравственности, приумножению чистых помыслов и укреплению надежды на лучшее!» — говорится в поздравлении.

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«Значение этих дней, призывающих к единению общества, межнациональному согласию, взаимной поддержке весьма велико. Эти высокие качества особенно необходимы нам в сегодняшнее непростое время», — отметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков пожелал крепкого здоровья, счастливой жизни, спокойствия в сердцах и воплощения самых сокровенных пожеланий.

«Пусть Всевышний примет ваш пост, дарует народу согласие и мир на нашей земле!» — отмечено в поздравлении.

Напомним, что решением Совета улемов священный месяц Рамазан начинается в 2020 году 24 апреля.

Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.