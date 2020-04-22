17:57
USD 79.72
EUR 86.40
RUB 1.05
Власть

Усилить контроль в приграничных зонах поручил президент Кыргызстана

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил усилить контроль на приграничных территориях страны и осуществлять надлежащую проверку всех прибывающих граждан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков сегодня с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиевым обсудил мероприятия и принимаемые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях режима ЧС и ЧП.

«Президент отметил, что принятые меры позволили сдержать широкое распространение коронавирусной инфекции на всей территории страны и локализовать очаги заражения. Также он подчеркнул необходимость оказания всемерного содействия комендантам местностей всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, а также предотвращения дальнейшего распространения инфекции», — сказала пресс-служба.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на полное обеспечение СИЗ и другими необходимыми средствами военнослужащих, несущих службу на блокпостах.

«Глава государства заметил, что при смягчении действующих требований в зависимости от эпидемиологической ситуации особое внимание должно быть уделено усилению контроля на приграничных территориях страны, надлежащей проверке всех прибывающих граждан КР. Кроме того, он поручил продолжить обеспечение свободного перемещения социально значимых и других товаров, необходимых для функционирования предприятий и промышленных объектов, продуктов питания», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150841/
просмотров: 498
Версия для печати
Материалы по теме
Президент ознакомился с работой мэрии Бишкека по оказанию гуманитарной помощи
Тяжело, но мы справимся. Президент обещает поддержку всем кыргызстанцам
Президент благодарит медиков, силовиков, волонтеров и бизнес за работу и помощь
Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему согласился на продление режима ЧП
Житель Аламединского района ждал скорую четыре часа. Он обратился к президенту
Полного обеспечения спецсредствами защиты для медиков потребовал президент
Сооронбай Жээнбеков өлкө жарандарын тартипти катуу сактоого чакырды
Коронавирус в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением
Сооронбай Жээнбеков напомнил судьям об их особой миссии — справедливости
Шуток про власть не было. Владелец StandUp-паба прокомментировал инцидент
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;отменили выплаты врачам, находящимся на&nbsp;карантине. Приказ Минздрава В КР отменили выплаты врачам, находящимся на карантине. Приказ Минздрава
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;13-17 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 апреля
Возмутительная безответственность. Депутат о&nbsp;ситуации с&nbsp;врачами ЦСМ &#8470;&nbsp;17 Возмутительная безответственность. Депутат о ситуации с врачами ЦСМ № 17
Депутат Зарылбек Рысалиев скрыл в&nbsp;декларации свое детективное агентство Депутат Зарылбек Рысалиев скрыл в декларации свое детективное агентство
Бизнес
Обвиняемые по&nbsp;делу &laquo;Акнета&raquo; просят Путина о&nbsp;справедливом разбирательстве Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
Мобильный оператор&nbsp;О! обнулил трафик на&nbsp;мировые образовательные онлайн-платформы Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
22 апреля, среда
17:40
Ущерб фермерам Кыргызстана от заморозков составил более 300 миллионов сомов Ущерб фермерам Кыргызстана от заморозков составил более...
17:33
Под домашний арест отпустили милиционера, который продавал пропуска в Бишкеке
17:18
Стало известно, в какие колонии отправят двух бывших премьер-министров
17:03
Усилить контроль в приграничных зонах поручил президент Кыргызстана
17:00
В конце концов, нужно ли носить маски?! Ответ специалистов