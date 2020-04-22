Усилить контроль в приграничных зонах поручил президент Кыргызстана

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил усилить контроль на приграничных территориях страны и осуществлять надлежащую проверку всех прибывающих граждан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков сегодня с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиевым обсудил мероприятия и принимаемые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях режима ЧС и ЧП.

«Президент отметил, что принятые меры позволили сдержать широкое распространение коронавирусной инфекции на всей территории страны и локализовать очаги заражения. Также он подчеркнул необходимость оказания всемерного содействия комендантам местностей всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, а также предотвращения дальнейшего распространения инфекции», — сказала пресс-служба.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на полное обеспечение СИЗ и другими необходимыми средствами военнослужащих, несущих службу на блокпостах.

«Глава государства заметил, что при смягчении действующих требований в зависимости от эпидемиологической ситуации особое внимание должно быть уделено усилению контроля на приграничных территориях страны, надлежащей проверке всех прибывающих граждан КР. Кроме того, он поручил продолжить обеспечение свободного перемещения социально значимых и других товаров, необходимых для функционирования предприятий и промышленных объектов, продуктов питания», — говорится в сообщении.