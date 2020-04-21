Президент Кыргызстана внес изменения в Закон «О государственных закупках»

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в Закон «О государственных закупках». Об этом сообщила его пресс-служба.

Закон принят Жогорку Кенешем 15 апреля.

Закон вносит в статьи 4 («Льготы, предоставляемые внутренним поставщикам (подрядчикам)») и 21 («Закупки методом прямого заключения договора») Закона от 3 апреля 2015 года № 72 «О государственных закупках» изменения с целью государственной поддержки отечественного товаропроизводителя и обеспечения оперативности при осуществлении государственных закупок в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

По данным пресс-службы ЖК КР, законопроект разработан в целях поддержки отечественного товаропроизводителя, проведения оперативных закупок в режиме повышенной готовности, буквально за несколько часов, без публикации объявлений, путем проведения мониторинга цен заключать договора.