Фермеры не должны сталкиваться с проблемами про закупке семян, ГСМ и запчастей

«Аграрии не должны сталкиваться с трудностями при закупке горюче-смазочных материалов, семян, комплектующих для сельхозтехники», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время поездки в Чуйскую область.

Глава кабмина ознакомился с ходом весенних полевых работ в Московском районе области. Во время встречи с фермерами он отметил, что с первых дней введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения поставил задачу обеспечить качественное проведение весенних полевых работ, чтобы они прошли в оптимальные сроки и на должном уровне.

«Для нас всех стало очевидным, что страна должна обеспечивать себя продовольствием в большем объеме. Приходит время переосмысления подходов в сельском хозяйстве. Особенно это касается политики импортозамещения. Это должно стать одним из главных приоритетов нашей работы. Хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на ситуацию в стране, для фермеров и крестьян не должно возникать препятствий. Необходимо обеспечить проведение весенних полевых работ на высоком уровне», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр дал Минсельхозу и главам органов местного самоуправления поручения, касающиеся обеспечения необходимых условий для посевной.