16:09
USD 79.54
EUR 86.52
RUB 1.07
Власть

Фермеры не должны сталкиваться с проблемами при закупке семян, ГСМ и запчастей

«Аграрии не должны сталкиваться с трудностями при закупке горюче-смазочных материалов, семян, комплектующих для сельхозтехники», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время поездки в Чуйскую область.

Глава кабмина ознакомился с ходом весенних полевых работ в Московском районе области. Во время встречи с фермерами он отметил, что с первых дней введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения поставил задачу обеспечить качественное проведение весенних полевых работ, чтобы они прошли в оптимальные сроки и на должном уровне.

«Для нас всех стало очевидным, что страна должна обеспечивать себя продовольствием в большем объеме. Приходит время переосмысления подходов в сельском хозяйстве. Особенно это касается политики импортозамещения. Это должно стать одним из главных приоритетов нашей работы. Хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на ситуацию в стране, для фермеров и крестьян не должно возникать препятствий. Необходимо обеспечить проведение весенних полевых работ на высоком уровне», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр дал Минсельхозу и главам органов местного самоуправления поручения, касающиеся обеспечения необходимых условий для посевной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150734/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министр поручил расследовать случай с врачами ЦСМ и наказать виновных
Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Премьер-министр повез в Ошскую область гуманитарную помощь
Премьер-министр Кыргызстана проинспектировал блокпосты и выдачу спецпропусков
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
В правительстве понимают последствия ЧП для уязвимого населения
Контроль за запретом на проведение массовых мероприятий усилят
Год будет тяжелым для экономики страны: прогноз правительства неутешителен
Бизнес не должен страдать из-за коронавируса, считает премьер-министр
Правительство Кыргызстана будет работать без выходных
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;отменили выплаты врачам, находящимся на&nbsp;карантине. Приказ Минздрава В КР отменили выплаты врачам, находящимся на карантине. Приказ Минздрава
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;13-17 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 апреля
Возмутительная безответственность. Депутат о&nbsp;ситуации с&nbsp;врачами ЦСМ &#8470;&nbsp;17 Возмутительная безответственность. Депутат о ситуации с врачами ЦСМ № 17
Депутат Зарылбек Рысалиев скрыл в&nbsp;декларации свое детективное агентство Депутат Зарылбек Рысалиев скрыл в декларации свое детективное агентство
Бизнес
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
Мобильный оператор&nbsp;О! обнулил трафик на&nbsp;мировые образовательные онлайн-платформы Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
Нужно&nbsp;ли принимать витамин&nbsp;D, особенно во&nbsp;время карантина? Отвечает эксперт Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
Прокачай свои знания по&nbsp;английскому языку вместе с&nbsp;MegaCom Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
21 апреля, вторник
16:06
Рейс, запланированный на 21 апреля из Новосибирска в Бишкек, опять отменен Рейс, запланированный на 21 апреля из Новосибирска в Би...
16:00
Суицид на карантине. Что делать, если близкий в отчаянии
15:50
Фермеры не должны сталкиваться с проблемами при закупке семян, ГСМ и запчастей
14:31
В Бишкеке у 12 сотрудников милиции подозревают коронавирус
14:25
В Оше милиция возбудила еще одно уголовное дело за сокрытие коронавируса