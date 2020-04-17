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Власть

Зарплату госслужащим в Кыргызстане выплатят полностью

Государственным гражданским и муниципальным служащим, задействованным в работе в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в штатном режиме, заработную плату выплатят в полном объеме. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Деньги выплатят с учетом положенных надбавок — выслуга лет, классный чин, ученая степень и работа в высокогорных и отдаленных местностях. Исключение составят лишь надбавки, зависящие от выполнения обязанностей непосредственно на рабочем месте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150434/
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