Зарплату госслужащим в Кыргызстане выплатят полностью

Государственным гражданским и муниципальным служащим, задействованным в работе в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в штатном режиме, заработную плату выплатят в полном объеме. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Деньги выплатят с учетом положенных надбавок — выслуга лет, классный чин, ученая степень и работа в высокогорных и отдаленных местностях. Исключение составят лишь надбавки, зависящие от выполнения обязанностей непосредственно на рабочем месте.