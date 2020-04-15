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Власть

Объявить амнистию в честь 75-летия Победы предлагают в Кыргызстане

В парламенте предлагают объявить амнистию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 10-летия Народной апрельской революции 2010-го.

По словам инициатора депутата Мирлана Бакирова, пока неизвестно, сколько человек получит свободу.

«Сейчас 9,5 тысячи человек сидят в местах заключения. После принятия законопроекта специальная комиссия решит по каждому отдельно», — пояснил он.

По данным представителя ГСИН, к амнистии будут представлены 237 осужденных. Это инвалиды первой и второй групп.

«По второй статье к амнистии будут представлены 965 человек, которые совершили побег из мест лишения свободы, в случае добровольной явки», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150247/
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