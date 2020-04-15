Депутаты парламента от фракции «Кыргызстан» отказались от двухмесячной зарплаты. Об этом на заседании сообщил депутат Канатбек Исаев.
По его словам, члены фракции отказываются от зарплаты за апрель и май.
«Деньги будут перечислены на специальный счет. Правительство использует его по своему усмотрению. Призываем другие фракции последовать нашему примеру», — предложил нардеп.
Канатбек Исаев призвал кабмин также перейти в режим экономии.
«Надо сократить количество министерств, можно закрыть временно некоторые посольства. После победы над коронавирусом последствия кризиса останутся надолго», — сказал он.