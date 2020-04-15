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Власть

В парламенте предлагают надбавки и фонд спикера перевести на спецсчет

Средства из фонда спикера Жогорку Кенеша и премьер-министра полностью должны перевести на специальный счет по борьбе с коронавирусом. С таким предложением выступил депутат Исхак Масалиев.

Он также призвал коллег отказаться от надбавок к заработной плате и других расходов.

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«У торага и главы кабмина есть спецсчет в размере 30 миллионов сомов. Эти деньги они должны перечислить на специальный счет по борьбе с коронавирусом. Кроме этого, во время действия режима ЧП депутатам надо оставить только заработную плату, все остальные расходы, например, транспортные, командировочные, направить на борьбу с коронавирусом», — предложил Исхак Масалиев.

Он отметил, что парламент сам нарушает режим ЧП, собрав людей на заседание. Нардеп предложил изменить формат работы.

«Я прошу прощения у народа от имени правительства, парламента, что мы допустили проникновение коронавируса в страну», — заявил Исхак Масалиев.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 78 человек выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150218/
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